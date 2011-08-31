АМК оштрафовал «Киевоблгаз» на 15 тыс. грн.

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ПАО «Киевоблгаз» на 15 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, отделение выявило, что «Киевоблгаз» установил экономически необоснованные тарифы на услуги по изготовлению технических условий на газификацию объектов заказчиков в пределах области.

АМК обязал ответчика привести стоимость услуг к экономически обоснованному уровню.

Справка УНИАН. ПАО "Киевоблгаз" (г. Боярка, Киевская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Киевской области.

33,24% акций ПАО "Киевоблгаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 31,0159% – ЗАО "КУА АПФ "Национальный резерв" (г. Киев).

В 2010 году «Киевоблгаз» увеличил чистый убыток на 31,6% по сравнению с 2009 годом – до 15,696 млн. грн.