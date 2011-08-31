Медведев назвал газовую политику Украины иждивенчеством

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что удивлен позицией руководства Украины по вопросу о цене на газ, назвав подход украинских властей к этой проблеме иждивенчеством.

"Они все время просят о послаблениях. Мне показалось, что мы сделали понятное предложение: если вы хотите скидку на газ, вы должны стать частью интеграционного пространства. Либо, если вы этого не хотите, то вы делаете нам коммерческое предложение, выгодное России, например, такое, как предложение (от Беларуси) продать газотранспортную систему", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ в Сочи в беседе с российскими журналистами, сообщает русская служба Би-Би-Си.

"Они не хотят ни того, ни другого. Опять "за рыбу гроши". Дайте скидку - и все", - отметил Президент РФ.

По его словам, такая переговорная позиция - "это очень печально, это иждивенчество".

Д.МЕДВЕДЕВ также заявил, что руководство РФ разделяет позицию российского МИД по делу экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО: ее судят за газовые договоренности с Россией, а не за прежние грехи.

"Мы понимаем, каким образом судят ТИМОШЕНКО и за что - за договоренности с Россией, а не за прежние грехи", - добавил он.

МИД России 5 августа в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО распространило заявление, в котором указало, что все газовые соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания президентов России и Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что снижение цены на российский газ является необходимым условием улучшения торгового сальдо Украины.

«Сейчас перед нами очень много задач, одной из которых является импортозамещение. Как вы знаете, у нас есть проблемы – негативное сальдо нашего торгового баланса, когда экспорт у нас меньше, чем импорт. Это большая проблема для любого государства», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, это связано, прежде всего, с тем, что Украина имеет «дисбаланс с Российской Федерацией» в связи с ростом цены на российский газ.

По словам премьера, этот дисбаланс можно ликвидировать, пересмотрев газовый контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Вторым условием решения этой проблемы Н.АЗАРОВ видит снижение потребления газа и импортозамещение.