НКРЭ в декабре может повысить цены на электроэнергию для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики может в декабре рассмотреть вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения в рамках постепенного приведения цены к экономически обоснованному уровню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член комиссии Константин ТЕЛИЧКО в ходе общественных слушаний, посвященных данному вопросу.

При этом он напомнил, что принятие данного решения предусмотрено национальным планом действий на 2011 год по внедрению положений программы социально-экономических реформ на период 2011-2014 годы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Член НКРЭ отметил, что на сегодняшний день регулятор еще не имеет точного обоснования уровня ожидаемого повышения тарифов. Он будет определен, подчеркнул К.ТЕЛИЧКО, на основании анализа данных, которые предоставит комиссии Минэнергоугля, а также Минсоцполитики.

К.ТЕЛИЧКО также отметил, что не исключен вариант, когда при пересмотре тарифов повышение состоится только для одной из групп потребителей, потребляющих более порогов, установленных комиссией при дифференциации потребителей (150/250 кВт/ч в месяц).

Также К.ТЕЛИЧКО сообщил, что, по расчетам комиссии, на сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения составляет 1,06 грн. за кВт/ч (с НДС).

К.ТЕЛИЧКО отметил, что комиссия не намерена одномоментно повышать тариф для населения до экономически обоснованного уровня, а планирует осуществлять это поэтапно. Одним из оптимальных вариантов, по мнению комиссии, будет шестиэтапное повышение тарифа на 25% в течение трех лет.

При этом К.ТЕЛИЧКО добавил, что рассмотрение вопроса о пересмотре тарифов может быть отсрочено на неопределенное время при условии коррекции национального плана действий на текущий год.