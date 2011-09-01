Президент Украины сегодня встретится с главным исполнительным директором Shell

1 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с главным исполнительным директором корпорации Shell Петером ВОЗЕРОМ (Peter Voser).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» и компания Shell подпишут обновленный Договор о совместной деятельности по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне.

Подписание документа состоится в 9.00 в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 30.

Напомним, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН сообщил журналистам, что Shell планирует инвестировать в добычу сланцевого газа в Украине около 600 млн. долл.

28 января 2011 года В.ЯНУКОВИЧ уже встречался с П.ВОЗЕРОМ в Давосе (Швейцария) в рамках участия Президента Украины во Всемирном экономическом форуме.

Как сообщалось, 2 августа 2007 года ДК «Укргазвыдобування» и компания Shell Ukraine Exploration&Production утвердили первый этап рабочей программы о начале совместной разработки Донецко-Днепровской впадины.

Согласно утвержденной программе, основной объем работ будет осуществляться на наиболее перспективных структурах Донецко-Днепровской впадины: Шебелинском и Западно-Шебелинском (Харьковская обл.) лицензионных участках, прогнозные ресурсы которых составляют свыше 400 млрд. куб. м.

Днепровско-Донецкая впадина обеспечивает более 80% всей добычи углеводородов в Украине.