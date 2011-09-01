Нефть дорожает на фоне статданных из США и КНР

На мировых торгах в четверг, 1 сентября, цены на нефть растут на фоне положительных статданных из США и КНР.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,28 доллара, или на 0,32% - до 89,09 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,17 доллара, или на 0,12% - до 114,99 доллара за баррель.

Объем промышленных заказов в США в июле вырос на 2,4% по сравнению с июнем и составил 453,2 миллиарда долларов. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайской промышленности в августе составил 50,9 пункта, увеличившись по сравнению с июлем на 0,2 пункта, передает Bloomberg.

Также позитивная динамика цен на сырье связана с уменьшением коммерческих запасов горючего в США за неделю, завершившуюся 26 августа, на 2,8 миллиона баррелей до 208,6 миллиона. При этом спрос на горючее увеличился на 1,7% - до 19,6 миллиона баррелей в день.