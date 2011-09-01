В Японии из 54 атомных реакторов в работе остались только 12

Второй реактор АЭС "Сэндай" оператора Kyushu Electric Power Company остановлен в четверг, 1 сентября, на трехмесячный профилактический осмотр, сообщает руководство компании.

Таким образом, из 54 ядерных реакторов в Японии осталось всего 12, продолжающих работу. В Kyushu Electric Power Company к январю будущего года не останется ни одного работающего реактора после того, как в декабре на профилактический осмотр будет остановлено два реактора АЭС "Гэнкай".

Один из реакторов этой АЭС уже получил было разрешение от местный властей на повторный запуск после окончания техосмотра, но так и не был запущен, так как правительство приняло решение допускать к перезазапуску остановленные реакторы только после прохождения стресс-тестов.

До стихийного бедствия 11 марта атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии в электричестве. После аварии на АЭС "Фукусима-1" усилились настроения за отказ от АЭС в Японии. Временно исполняющий обязанности премьер-министра до формирования нового правительства Наото Кан также высказывался за построение в Японии общества, "свободного от атомной зависимости", передает РИА Новости.