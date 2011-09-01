Азаров: Украина сделает еще одну попытку в газовых переговорах

Украина сделает еще одну попытку по переговорам с Россией о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время лекции для студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко «Место и перспективы Украины в нестабильном и меняющемся мире».

«Что нам делать с этим контрактом? – сказал Н.АЗАРОВ. - Мы предпримем еще одну попытку договориться с нашими российскими коллегами».

«Еще раз подчеркиваю, что, несмотря на то, что звучит от нашей дружественной России, которую мы очень ценим, и с которой мы очень хотим строить абсолютно нормальные равноправные дружеские экономические интеграционные отношения, мы еще раз попытаемся договориться. Если этого не произойдет, то, безусловно, вся ответственность за последствия ляжет на тех руководителей, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

30 августа 2011 года премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ заявил, что снижение цены на российский газ является необходимым условием улучшения торгового сальдо Украины. «Сейчас перед нами очень много задач, одной из которых является импортозамещение. Как вы знаете, у нас есть проблемы – негативное сальдо нашего торгового баланса, когда экспорт у нас меньше, чем импорт. Это большая проблема для любого государства», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, это связано, прежде всего, с тем, что Украина имеет «дисбаланс с Российской Федерацией» в связи с ростом цены на российский газ. По словам премьера, этот дисбаланс можно ликвидировать, пересмотрев газовый контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

31 августа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что удивлен позицией руководства Украины по вопросу о цене на газ, и назвал подход украинских властей к этой проблеме иждивенчеством.

"Они все время просят о послаблениях. Мне показалось, что мы сделали понятное предложение: если вы хотите скидку на газ, вы должны стать частью интеграционного пространства. Либо, если вы этого не хотите, то вы делаете нам коммерческое предложение, выгодное России, например, такое, как предложение (от Беларуси) продать газотранспортную систему", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ в Сочи в беседе с российскими журналистами, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Кроме того, 30 августа Н.АЗАРОВ заявил, что Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ.

31 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина подала заявку на закупку у «Газпрома» в 2012 году 27 миллиардов кубометров газа против 40 миллиардов кубометров в 2011 году.

В тот же день глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украина ежегодно обязана оплачивать не менее 33 миллиардов кубических метров российского газа по действующему контракту.

«В 2012 году «Газпром» может поставить в Украину и 27, и 26, и 29 млрд. кубических метров газа. И даже вообще не поставлять газ, если Украина этого захочет. Но вопрос вовсе не в этом, а в том, что в любом случае НАК «Нафтогаз Украины» будет оплачивать поставки из расчета не менее 33 млрд. кубометров», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что таковы условия «бери или плати» по действующему контракту.

Кроме того, А.МИЛЛЕР отметил, что эти условия применяются как в этом году, так и в течение всего срока контракта (подписанного до 2019 года – УНИАН).