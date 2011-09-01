Азаров: Украине не нужны скидки на газ, необходим новый договор

Украине не нужны скидки на газ, необходим новый договор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время лекции для студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на тему: «Место и перспективы Украины в нестабильном и меняющемся мире».

«Нам говорят: Таможенный союз и тогда вы получите определенную скидку. А мы говорим – нам не нужны скидки, нам необходимо нормальное соглашение, по которому цена на газ, который мы закупаем, не должна быть выше, чем в Германии», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, несмотря на то, что ФРГ находится дальше от России, чем Украина, и доставка газа в эту страну дороже, цена на газ для Германии ниже, чем для Украины.

«Давайте мы с вами (с Россией – УНИАН) заключим нормальное соглашение - такое же точно, как с любой европейской страной», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что Украина сделает еще одну попытку по переговорам с Россией о снижении цены на газ.

«Что нам делать с этим контрактом? – сказал Н.АЗАРОВ. - Мы предпримем еще одну попытку договориться с нашими российскими коллегами».

«Еще раз подчеркиваю, что, не смотря на то, что звучит от нашей дружественной России, которую мы очень ценим, и с которой мы очень хотим строить абсолютно нормальные равноправные дружеские экономические интеграционные отношения, мы еще раз попытаемся договориться. Если этого не произойдет, то, безусловно, вся ответственность за последствия ляжет на тех руководителей, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

24 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразил мнение, что Украина должна идти по белорусскому пути в решении вопроса о цене на газ.

По его словам, Минск получил так называемую интеграционную скидку в качестве приза за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз».