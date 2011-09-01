«Укргазвыдобування» и Shell подписали обновленный договор о совместной деятельности

Сегодня в Киеве ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» и компании Shell Exploration&Production Ukraine I B.V. и ООО «Шелл Юкрейн Эксплорейшн энд Продакшн I» подписали договор о совместной деятельности по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители компаний подписали договор в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главного управляющего директора корпорации Shell Петера ВОЗЕРА.

Как отметил после подписания договора Ю.БОЙКО, общий объем инвестиций Shell по договору составит 800 млн. долл.

В частности, на начальном этапе геологоразведки ожидаются инвестиции Shell на уровне 200 млн. долл., а на последующих этапах геологоразведочных и поисковых работ ожидаемая сумма инвестиций Shell составит до 600 млн. долл.

Договор обеспечит углубление партнерства ДК «Укргазвыдобування» с компанией Shell и даст возможность применить в Украине новейшие технологии по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне, а также позволит добывать ранее не задействованные ресурсы газа, в том числе нетрадиционные (т.н. Tight Gas – газ из плотных песчаников), что будет способствовать увеличению общего объема добычи газа в Украине.

Согласно обновленному договору, работы будут проводиться на шести лицензионных участках, а именно: Шебелинском, Западно-Шебелинском, Павловско-Светловском, Мелеховском, Герсевановском и Ново-Мечебиловском.

Общее количество поисково-разведочных скважин составит приблизительно 15-20, а для полномасштабной разработки потребуется бурение от 500 до 1000 скважин. Все скважины будут глубокими, от 3000 до 6000 м, и будут пробурены в технически сложных пластах, что потребует применения инновационных подходов к бурению и новейших технологий, в том числе технологий гидроразрыва, которые пока в Украине не применяют. В случае успешности совместной деятельности это будет первый проект по разработке нетрадиционного газа подобного масштаба в Европе.

Также в обновленном договоре о совместной деятельности между ДК «Укргазвыдобування» и компанией Shell оптимизирована система управления проектом. В частности, Shell берет на себя ответственность за ведение текущих дел совместной деятельности и решения договорных, финансовых и технических вопросов в рамках проекта. При этом ключевые вопросы, как и раньше, стороны будут решать совместно.

Договором также предусмотрено обязательство Shell содействовать развитию технических возможностей ДК «Укргазвыдобування» в сфере разведки, разработки и добычи нетрадиционного газа как путем привлечения работников украинской стороны к проведению работ в рамках совместной деятельности, так и путем организации учебы и тренингов для местных специалистов на разнообразных проектах Shell.

Напомним, первый договор о совместной деятельности между ДК «Укргазвыдобування» и компанией Shell был подписан в 2006 году и предусматривал разработку восьми нефтегазоносных лицензионных участков в Днепровско-Донецком бассейне. В рамках первого договора о совместной деятельности была успешно выполнена программа 2D сейсмических исследований на лицензионных участках под руководством Shell.

Как сообщалось, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с главным управляющим директором корпорации Shell Петером ВОЗЕРОМ.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» осуществляет деятельность в 11 регионах Украины.

Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 100 тыс. человек.

В 2006 году была создана компания по эксплуатации сети АЗС под брендом Shell в Украине.