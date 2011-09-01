Азаров считает, что Тимошенко судят за фальшивые директивы правительства

Бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО судят за фальшивые директивы, которые она дала для подписания газовых контрактов в 2009 году.

Об этом заявил сегодня во время лекции для студентов Киевского национального университета премьер-министр Николай АЗАРОВ, передает корреспондент УНИАН.

«ТИМОШЕНКО, зная прекрасно, что правительство не утверждало эти директивы и никогда в жизни не утвердит, она создала фальшивку под названием «директивы правительства Украины»», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он еще раз подчеркнул, что подписанный в 2009 году газовый контракт является невыгодным для Украины и правительство делает все, чтобы его пересмотреть.

Как сообщал УНИАН, в Печерском районом суде Киева продолжается слушание дела по обвинения Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании украинско-российских соглашений о поставках газа в 2009 году.