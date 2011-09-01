Азаров: из «Нафтогаза» будет выделена добывающая компания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что из НАК «Нафтогаз Украины» будет выделена добывающая компания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время лекции для студентов Киевского национального университета им. Шевченко.

«Мы приняли решение пойти на реструктуризацию компании «Нафтогаз» и выделить, соответственно, газодобывающую компанию», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что планируется размещение акций создаваемой компании на внешнем рынке.

При этом премьер-министр подчеркнул, что большая часть акций этой компании будет в собственности государства.

«Мы рассчитываем получить очень серьезный ресурс порядка 6-10 млрд. долл., который позволит нам переложить затраты из бюджета на плечи инвесторов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Н. АЗАРОВ сообщил, что правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

В середине марта т.г. глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН заявил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.