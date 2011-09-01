Украина располагает большими запасами газа – Азаров

Украина располагает большими запасами газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время лекции для студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко «Место и перспективы Украины в нестабильном и меняющемся мире».

«Много ли у нас запасов газа? Примерно 1 триллион (кубических метров – УНИАН), можно хоть сегодня ставить скважину бурить и получать», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что при проведении небольшой разведки запасы газа могут составить до 4 триллионов кубометров. Также премьер-министр подчеркнул, что компания Shell намерена вложить в разведку газа в Украине до одного миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 5,5%, по сравнению с 2009 годом, до 19,1 млрд. куб. м. В 2009 году добыча газа увеличилась на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м.