Исполнительным директором «ТНК-BP Коммерс» назначен Жмак вместо Лунева

Исполнительным директором ООО «ТНК-BP Коммерс» с 1 сентября назначен Владимир ЖМАК вместо Феликса ЛУНЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что Ф.ЛУНЕВ принял решение покинуть компанию и продолжить свою карьеру за ее пределами.

В «ТНК-ВР Коммерс» В.ЖМАК будет отвечать за управление юридической функцией, функциями по связям с органами государственной власти, связям с общественностью, связям с международными организациями, департаментом безопасности.

В.ЖМАК имеет двадцатилетний опыт бизнес-управления: с 1991 года - в качестве партнера и управляющего партнера в крупных юридических компаниях, с 1998 года – в компании «Киевстар», сначала как член наблюдательного совета, а с 2006 года – в должности советника президента компании, занимаясь вопросами стратегического развития и операционного управления деятельностью предприятия.

До прихода в «ТНК-BP Коммерс» В.ЖМАК занимал должность председателя наблюдательного совета ЗАО «ІТТ-Плаза».

Напомним, Ф.ЛУНЕВ присоединился к ОАО «ТНК» в 2001 г. в качестве советника руководителя блока «Переработка и сбыт» и в 2002 году был одним из первых, кто начал формировать бизнес компании в Украине.

С момента образования «ТНК-BP» в 2003 г. и по сей день Ф.ЛУНЕВ занимал руководящие должности украинского подразделения бизнеса.

Справка УНИАН. Группа "ТНК-ВР" входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР (British Petroleum) в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы "ТНК-ВР" в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО "ТНК-ВР Коммерс" – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЧАО "ЛИНИК" (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО "Кершер" – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).