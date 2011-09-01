Газовый контракт с Беларусью будет заключен в начале декабря - «Газпром»

Москва. Контракт с Беларусью на поставку и транзит российского газа будет заключен в начале декабря 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского ОАО «Газпром» по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира СЕМАШКО.

«Завершить переговоры и подписать новый контракт на поставку и транзит газа планируется в начале декабря 2011 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в июле, стороны возобновили переговоры по условиям поставок и транзита российского газа. Переговоры ведутся с учетом вхождения России и Беларуси с 2012 года в Единое экономическое пространство. Определение параметров нового контракта будет увязано с решением вопросов по покупке «Газпромом» 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2006 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом, в частности, была определена формула цены с 1 января 2008 года (соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно).

В августе 2011 года председатель правительства РФ Владимир ПУТИН поручил Министерству энергетики России и ОАО «Газпром» определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года.

ОАО «Газпром» владеет 50% акций ОАО «Белтрансгаз».