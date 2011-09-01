Авдеевский коксохимический завод повышает энергоэффективность производства

Метинвест, международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний, в рамках программы постоянных улучшений, внедрения энергосберегающих технологий, реконструкции и модернизации производственных предприятий, проводит блок капитальных ремонтных работ на энергетических агрегатах ПАО «Авдеевский коксохимический завод» (входит в Группу Метинвест).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, общий объем инвестиций в теплоэлектроцентраль Авдеевского коксохима в этом году составит более 54 млн. грн. Периметр ремонтных работ охватывает все производственные участки теплоэлектроцентрали.

«В текущем году замена старого оборудования одного из турбогенераторов уже позволила увеличить его мощность до номинального показателя 12 МВт/час. К 2014 года будет произведена замена еще одного устаревшего турбогенератора. Инвестиции в новое оборудование позволят увеличить выработку электроэнергии на этом участке на 13 МВт/час», - идет речь в сообщении.

Для эффективной работы теплоэлектроцентрали будет произведен капитальный ремонт оборудования котельного цеха, который направлен на восстановление номинальной производительности пара всех шести котлов. За счет этого в котельном цехе, выработка электроэнергии при максимальном уровне производства увеличится еще на 3,5 МВт/час.

«Энергоэффективность сейчас как никогда актуальна. В настоящее время теплоэлектроцентраль полностью обеспечивает предприятие электроэнергией, поэтому Авдеевский коксохим стабильно работает и в условиях постоянно растущих цен на энергоносители. Внедрение энергосберегающих технологий будет оставаться в числе приоритетов нашего предприятия», – отметил генеральный директор ПАО «Авдеевский коксохимический завод» Геннадий ВЛАСОВ.

Завершение текущего этапа инвестиционной программы по проведению капитального ремонта и замене оборудования на энергетических агрегатах Авдеевского коксохимического завода запланировано на апрель 2014 года.

Справка УНИАН. ПАО «Авдеевский коксохимический завод» — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы Метинвест.

Метинвест является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами Метинвест являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.