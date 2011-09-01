НКРЭ обратится в "Нафтогаз" с предложением уволить предправления "Севастопольгаза"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики обратится в НАК «Нафтогаз Украины» с предложением рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности председателя правления ОАО «Севастопольгаз» Олега ЛАКТИОНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО сегодня по итогам рассмотрения комиссией вопроса о нарушении "Севастопольгазом" лицензионных условий и правил.

По словам С.ТИТЕНКО, комиссия также обратится в Севастопольскую городскую государственную администрацию с предложением провести отдельное заседание руководства ГГА с руководством "Севастопольгаза", где рассмотреть действия компании, которые, по мнению регулятора, ставят под угрозу бесперебойное обеспечение потребителей города природным газом.

В ходе рассмотрения вопроса представитель комиссии сообщила, в частности, что "Севастопольгаз" нарушил пункт 3.8 лицензионных условий, не выполнив постановление Кабмина №247, согласно которому горгаз был обязан перезаключить договоры с промышленными потребителями, внеся в них изменения, касающиеся перечисления денег за поставленный газ на счета со специальным режимом использования.

Кроме того, компания отказалась предоставить регулятору ряд запрошенных ним документов, связанных с ее деятельностью.

Как штрафные санкции, в отношении компании предлагалось применить либо наложение штрафа в размере 100 тыс. грн., либо временное приостановление действия лицензии.

Однако НКРЭ ограничилась наложением штрафа в размере 50 тыс. грн. и одновременно решила обратиться в НАК «Нафтогаз Украины» и Севастопольскую ГГА с упомянутыми выше предложениями.

Напомним, что О.ЛАКТИОНОВ был назначен на должность предправления "Севастопольгаза" в ноябре 2010 года. До этого он был руководителем Тираспольского станкостроительного завода. В 2002-2003 годах работал директором управления капитального строительства НАЭК «Энергоатом».

По данным СМИ, О.ЛАКТИОНОВ был назначен на должность предправления ""Севастопольгаза" по предложению первого вице-премьера, министра экономического развития Украины Андрея КЛЮЕВА.

На сегодняшний день 50% плюс 1 акция ОАО "Севастопольгаз" владеет НАК «Нафтогаз Украины».