Украина и страны ЕС, которые хотят пересмотра газовых контрактов, должны объединиться – эксперт

Украина и страны Европы, которые также добиваются пересмотра условий закупки газа у российского «Газпрома», для достижения результата должны объединить свои действия в этом направлении.

Об этом в комментарии УНИАН заявил независимый эксперт Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Уже сейчас можно предположить, что если Европейский Союз займет выжидательную позицию в «украинском вопросе», то "Газпром" сохранит за собой монопольное положение на европейском газовом рынке еще, как минимум, на ближайшее десятилетие, а судебные разбирательства в Стокгольме будут заведомо обречены на поражение европейских истцов», - отметил эксперт.

В.ЗЕМЛЯНСКИЙ высказал надежду, что то насколько Европа готова поддержать Украину в нынешней ситуации, станет ясно уже в ближайшее время.

Эксперт считает, что последнее заявление министра энергетики Украины Юрия БОЙКО о желании Киева снизить объемы закупок российского газа до 27 млрд. кубометров в 2012 году, вызвавшее резкую критику со стороны руководства РФ, вполне может получить поддержку со стороны Европейского Союза.

«Аргументы украинской стороны на сегодня полностью совпадают с требованиями европейских нефтегазовых компаний, которые также недовольны ценовой политикой, проводимой "Газпромом" на европейском рынке, а также необходимостью выкупать излишние объемы газа, которые на сегодняшний день не потребляются промышленным сектором Европы. Кроме того, Украина уже заявила о своем намерении выполнить требования 3-й директивы ЕС относительно разделения нефтегазового монополиста на три самостоятельные компании, что также должно получить поддержку со стороны чиновников ЕС», - отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

В случае реформирования НАК «Нафтогаз Украины», сказал эксперт, Украина может предложить «Газпрому» создать СП на базе «Укртрансгаза» для управления и модернизации украинской ГТС в обмен на уступки по условиям поставки газа в Украину. А именно: снизить базовую ставку в формуле расчета цены на газ, получить гарантии объемов транзита российского газа по территории Украины, получить скидку на объемы газа, закачиваемого в подземные газовые хранилища, поскольку этот газ используется для обеспечения транзита российского газа в осенне-зимний период, и восстановить паритет штрафных санкций.

«Если «Газпром» будет настаивать на сохранении принципа «бери или плати», ввести принцип транзита «качай или плати» в контракт на транзит газа по территории Украины», - отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.