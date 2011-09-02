Россия грозит встречным "газовым" иском

Заместитель председателя Государственной думы РФ, президент Российского газового общества (РГО) Валерий ЯЗЕВ заявляет, что Россия подаст встречный иск в случае обращения Украины в Стокгольмский суд по газовым контрактам.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в РГО.

В частности, В.ЯЗЕВ не исключает, что спор о цене поставок газа в Украину может быть разрешен в арбитражном суде.

«Наши контракты находятся под юрисдикцией Стокгольмского суда. Если украинская сторона обратится в международный арбитраж, мы подадим встречный иск», - заявил он.

По мнению В.ЯЗЕВА, для пересмотра российско-украинских газовых соглашений нет оснований. «Наши украинские партнеры считают существующие цены несправедливыми, но покупатель всегда думает, что он переплачивает, а продавцу кажется, что он недополучает», - отметил В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что контракт на 11 лет, подписанный в 2009 году, обговаривает все условия поставок, в том числе минимально отбираемые объемы в год. «Мы идем навстречу - не берем штрафы за недобор газа, в разумных пределах, конечно», - добавил В.ЯЗЕВ.