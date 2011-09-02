НАК «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование - премьер

Украинская компания «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

Он отметил, что кроме газодобывающей, из «Нафтогаза» будет выделена компания, занимающаяся транзитом газа. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что прекращение существования компании "Нафтогаз Украины" также является поводом для пересмотра действующий газовых контрактов с Газпромом.

«Появятся новые субъекты, а "Нафтогаз" как субъект хозяйствования прекратит свое существование. Будет ликвидационный период, и через определенное время после соблюдения всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании и естественно в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что все кредитные обязательства НАК «Нафтогаз Украины» находятся под гарантией государства и будут выполнены.

«Разумеется, все кредитные обязательства системы "Нафтогаза" находятся под гарантией государства, они будут выполняться, и тут никаких сомнений у кредитов, которые кредитовали "Нафтогаз" не должно быть. Мы готовы это подтвердить соответствующим обязательством правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Н. АЗАРОВ сообщил, что правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

В середине марта т.г. глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН заявил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.