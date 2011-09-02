«Укргазвыдобування» открыла новое газовое месторождение в Харьковской области

По результатам поисковых работ ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» открыто Боровое газовое месторождение (Змиевской р-н, Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что на месторождении пробурена поисковая наклонно-направленная скважина Боровая-10 глубиной 4 340 м, при испытании которой получен приток газа.

Перспективные запасы месторождения оцениваются в 1,2 млрд. куб. м.

ДК «Укргазвыдобування» готовит геологические материалы относительно открытия Борового газового месторождения для представления в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.

Работы на Боровом месторождении проводятся газопромышленным управлением «Шебелинкагазвыдобування» (филиал ДК «Укргазвыдобування»).

Месторождение находится к востоку от Аксютовского месторождения, открытого в 2005 году, где уже работает установка комплексной подготовки газа.

Благодаря действующей инфраструктуре соседних месторождений ДК «Укргазвыдобування» сможет уже в ближайшее время наладить добычу газа на Боровом месторождении. В целях, дополнительного изучения Борового месторождения предусмотрено дальнейшее проведение геологоразведывательных работ.

Напомним, что в 2010 году ДК «Укргазвыдобування» открыла Буцивское газовое месторождение во Львовской области, с запасами 200 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. По итогам 2010 года предприятиями Компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины.