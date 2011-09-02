Миллер: «Нафтогаз» прекратит свое существование после слияния с "Газпромом"

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с "Газпромом".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая Н.АЗАРОВА о реструктуризации «Нафтогаза».

«Конечно, после слияния с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будет действовать на этом рынке совершенно другая новая компания», - сказал А.МИЛЛЕР.

«И в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, будут пересмотрены», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н. АЗАРОВ на брифинге журналистам сообщил, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование.

«Появятся новые субъекты, а "Нафтогаз" как субъект хозяйствования прекратит свое существование. Будет ликвидационный период, и через определенное время после соблюдения всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании, и естественно, в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены», - сказал Н.АЗАРОВ.

1 сентября премьер-министр заявил, что из НАК «Нафтогаз Украины» будет выделена добывающая компания.

Напомним, в середине марта т.г. глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН сообщил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

27 мая Н. АЗАРОВ сообщил, что правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.