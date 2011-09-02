«Турбоатом» 23 сентября примет участие в тендере на модернизацию Новосибирской ГЭС

ОАО «Турбоатом» примет участие в тендере на поставку шести гидротурбин типа «Kaplan» для Новосибирской ГЭС (Россия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, тендер состоится 23 сентября 2011 года.

Заместитель главного конструктора по гидротурбинам ОАО «Турбоатом» Виктор ЕФИМЕНКО отметил, что предприятие имеет большой опыт в производстве таких гидроагрегатов.

По его данным, на сегодня, согласно заключенному в июле 2010 года контракту, «Турбоатом» изготавливает одну турбину для Новосибирской ГЭС. Согласно договоренностям, завод изготовит и поставит экологически чистое поворотно-лопастное рабочее колесо диаметром 8 м. Помимо того, в объём поставки вошли закладные части, механизмы турбины, включая направляющий аппарат, вал турбины, подшипники, уплотнения.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.

75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству.

Новосибирская гидроэлектростанция расположена на реке Обь в Советском районе города Новосибирска Новосибирской области (Россия). Новосибирская ГЭС - русловая гидроэлектростанция, совмещённая с напорными водосбросными водоводами. Мощность ГЭС - 455 МВт, среднегодовая выработка - 1687 млн. кВт/ч. Станция является филиалом ОАО «РусГидро».