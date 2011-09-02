Ликвидация «Нафтогаза» приведет к пересмотру всех его соглашений – «Газпром»

Ликвидация НАК «Нафтогаз Украины» через определенное время потребует пересмотра всех действующих с ним соглашений.

Об этом сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе «Газпрома».

«Конечно, после слияния с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будет действовать на этом рынке совершенно другая новая компания», – сказал он.

При этом А. МИЛЛЕР добавил, что «и в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, будут пересмотрены».