Президент поручил до 1 октября подготовить проект программы реформирования «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в законодательные акты, относительно реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в Поручении Президента Украины «О подготовке проекта программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном сегодня на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент поручил Н.АЗАРОВУ также обеспечить подготовку в рамках работы по направлению реформ «Реформа нефтегазовой промышленности» и представления на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проекта программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины», который, в частности, должен содержать данные относительно инвентаризации активов НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних предприятий и распределения активов на профильные и непрофильные; предусматривать предложения относительно дальнейшего использования непрофильных активов НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий; предусматривать предложения относительно модели реализации государственными предприятиями функций в нефтегазовой сфере.

Также в документе сказано, что такое поручение выдано в связи с присоединением Украины к Договору об основании Энергетического Содружества, необходимостью адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в сфере энергетики и с целью обеспечения реформирования нефтегазовой отрасли.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Кабинет министров своим распоряжением внес в перечень первоочередных мероприятий на 2011 год по интеграции Украины в Европейский Союз разработку технико-экономического обоснования проекта модернизации газотранспортной системы и систем подземных хранилищ газа и продолжение выполнения мероприятий по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают свыше 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.