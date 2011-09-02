Переговоры с Украиной по газу не угрожают транзиту в Европу – Кудряшов

Москва. Переговоры России с Украиной по газу не угрожают транзиту в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель министра энергетики РФ Сергей КУДРЯШОВ.

«Я думаю, что угрозы (транзиту - УНИАН) нет», - сказал С.КУДРЯШОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из нее компаний, занимающихся транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующий газовых контрактов с «Газпромом».

В свою очередь глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничеству двух компаний.

Также сегодня стало известно, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьеру Н.АЗАРОВУ до 1 октября обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».