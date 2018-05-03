Победа НПЗ над импортерами бензина - поражение потребителей?

В правительстве заявляют, что не ожидают подорожания бензина в связи с повышением с 1 сентября акцизного сбора на нефтепродукты. Хотелось бы поверить, но как-то не получается – чего это вдруг операторы АЗС пойдут на сокращение своей маржи и удержат стоимость топлива на нынешнем уровне. К тому же эксперты прогнозируют, что удорожание грядет, причем оно может оказаться лишь прелюдией значительно более серьезных испытаний, которые ждут украинский рынок нефтепродуктов уже в ближайшие месяцы. Вероятность введения давно обсуждаемой антидемпинговой пошлины на импортные нефтепродукты высока как никогда, и произойти это может буквально на днях...

Бензин подорожает через две недели, но пока незначительно

Заверения правительства о сохранении нынешних цен на нефтепродукты, по мнению ряда экспертов, не имеют под собой экономических оснований. «В сентябре у нас кроме внешнего фактора, а именно мировых цен, конечно, будет обостренное внимание к такому внутреннему фактору как увеличение акцизного сбора. Согласно последним изменениям в Налоговом кодексе, до 1 сентября действует сниженная ставка – 132 евро за тонну на бензин и 20-30 евро за тонну дизтоплива. С 1 сентября мы вернулись к повышенным ставкам акцизного сбора – 182 евро за тонну бензина и на 20-30 евро будет повышение на дизтопливо», - отмечает директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, поскольку акцизный сбор является прямым налогом на потребителя, то, безусловно, со временем он будет учтен в конечной цене и найдет свое отражение на стеллах автозаправок. По подсчетам эксперта, из-за повышения акцизов стоимость бензина поднимется приблизительно на 50 коп./литр, дизельного топлива - в пределах 20 коп./литр.

«Думаю, вряд ли стоит говорить о том, что пропорционально увеличатся цены на эту величину, так как есть определенные благоприятные факторы. Я надеюсь, что они позволят часть увеличенной налоговой составляющей компенсировать и этим все же немножко сгладить резкий рост цены», - подчеркнул С.Куюн.

При этом он отметил, что сегодня наиболее благоприятная ситуация для повышения акцизного сбора, так как на мировом рынке наблюдаются достаточно низкие цены на нефть. «Из 50 копеек прямое повышение на бензин будет в пределах 35-40 копеек, а 10 копеек сойдут за счет маржи операторов. Дизельное топливо останется в пределах 10 гривень за литр. Повышение акциза на дизтопливо на 20 копеек является незначительным, поэтому конечная его стоимость не будет иметь серьезных изменений», – считает С.Куюн.

По его мнению, цена бензина А-95 с учетом повышенного акцизного сбора будет колебаться в пределах 10,70-10,80 грн./литр.

Заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев отмечает, что запас прочности, о котором говорят в Кабмине, действительно есть. Но он не на столько велик, чтобы полностью компенсировать увеличение акцизного сбора на нефтепродукты. «Потенциал для снижения цен на нефтепродукты, который сформировался к концу августа, по бензину составляет 30 копеек. Тогда как повышение акциза на 50 евро на тонну бензина фактически означает 50-копеечное повышение цены 1 литра бензина в рознице. Следовательно, от 50 отнять 30 - ноль никак не получится», - пояснил эксперт.

В результате, по прогнозам Г.Рябцева, в течение ближайших двух недель можно ожидать постепенного роста цен на бензин в пределах 20-30 копеек. «Все, что будет свыше 30 копеек, на мой взгляд, будет спекулятивным ростом», - подчеркнул Г.Рябцев.

По большому счету, плюс 30 копеек на литре - ерунда. Хотя на фоне негативных прогнозов для украинской экономики и они могут оказаться лишними. К тому же сэкономить на бензине становится все труднее, неожиданное и малопонятное подорожание сжиженного газа (с которым никак не могут разобраться ни Кабмин, ни Антимонопольный комитет) делает установку на автомобили газобалонного оборудования невыгодной тратой денег. Кабмину стоит серьезно промониторить как ситуацию на рынке сжиженного газа, так и с операторами АЗС, если последние решат все же сохранить нынешнюю маржу и переложить всю стоимость выросшего акциза на потребителей.

Ягодки вслед за цветочками

Как справедливо отмечает президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук, относительная стабильность на рынке нефтепродуктов возможна только в том случае, если 6 сентября Межведомственная комиссия по международной торговле не примет решение о введении временных заградительных пошлин на нефтепродукты. «Если решение все-таки будет принято, то мы получим в результате еще плюс 1,30 грн. на литре бензина, начиная со второй декады сентября», – предположил Л.Косянчук.

Министерство энергетики и угольной промышленности еще в начале этого года инициировало введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов (независимо от направления импорта) на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива - 80 евро/тонна. С просьбой начать расследование в ведомство обратились руководители 6 украинских НПЗ. Обвиняя импортеров в демпинге, отечественные нефтепереработчики заявляли, что их производство стало нерентабельным, что в свою очередь привело к отсутствию средств на модернизацию заводов и повышение глубины переработки нефти.

Комментируя возможность введения антидемпинговой пошлины, Г.Рябцев спрогнозировал, что в ближайшие два-три месяца внешних предпосылок для серьезных ценовых колебаний на рынке нефтепродуктов Украины нет. «Сейчас мировые финансовые институты изо всех сил стараются отодвинуть вторую волну рецессии хотя бы на следующий год. В связи с этим значительного снижения цен на нефть до конца года не предвидится. Благодаря финансовой политике, цены на нефть в Европе к концу года если и снизятся, то не до 85 долл. за баррель, как это ожидалось совсем недавно, а приблизительно до 90 долл. за баррель. Это означает, что после ноября можно ожидать и снижения цен на нефтепродукты в Украине. Мы прогнозируем, что в декабре цены на бензин на украинских АЗС могут снизиться до 9 гривен 50 копеек за литр 95-го бензина, по дизельному топливу цена будет составлять приблизительно 8 гривен 70 копеек», - сказал эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, все эти прогнозы станут реальностью только в том случае, если в Украине не будет введена запретительная пошлина на импорт нефтепродуктов. При этом Г.Рябцев склонен считать, что она все-таки будет введена. «Несмотря на протесты многих министерств и ведомств, а так же импортеров и дилеров нефтепродуктов, пошлина, скорее всего, будет введена, а соответствующее решение будет озвучено уже 6 сентября», - считает эксперт.

Так что, если повышение акциза можно считать цветочками, то ягодки последуют совсем скоро…

Взаимные обязательства

Введение пошлины, против которой, в частности, выступали Антимонопольный комитет, Министерство финансов, Налоговая администрация и Таможенная служба, будет свидетельствовать о том, что ее лоббисты вышли на самый высокий уровень властной вертикали. Теперь остается понять, что ждет украинский рынок нефтепродуктов после того, как она заработает.

Г.Рябцев убежден, что, добиваясь ограничения импорта, производители нефтепродуктов должны были одновременно предоставить Кабмину гарантии того, что они смогут обеспечить потребности внутреннего рынка. «Такие гарантии должны быть предоставлены в письменном виде, и предусматривать ответственность за их невыполнение. Тут даже не идет речь о качестве украинского бензина, которое зачастую ниже импортного, а хотя бы о количестве, но таких гарантий никто от собственников НПЗ пока не требует», - отметил эксперт.

По его мнению, правительство должно подписать с производителями договор о том, что последние обязуются в установленные сроки поставить конкретные объемы нефтепродуктов всем крупным сетям АЗС, которые сейчас ориентированы на импорт. «В случае не выполнения этих обязательств, антидемпинговые пошлины должны быть моментально сняты. Вот такой вариант будет справедливым по отношению ко всем участникам рынка», - считает эксперт.

Как считает эксперт, после введения антидемпинговой пошлины и резкого сокращения импорта нефтепродуктов в Украину на рынке возникнет дефицит, следствием которого станет неоправданно высокая цена бензина и дизтоплива. То есть, мировые тенденции к снижению стоимости нефтепродуктов, которые ожидаются к концу года, снова пройдут мимо Украины - цена бензина если даже и не будет расти, то не будет и снижаться, следуя мировым тенденциям.

Продолжая тему модернизации украинских НПЗ, которая стала основным предлогом для ограничения импорта, эксперт привел в качестве примера опыт Российской Федерации. «Недавно Путин собрал собственников НПЗ и заявил, что если через 5 лет они повысят глубину переработки нефти, то все действующие в их отношении налоговые льготы будут отменены. Более того, он пообещал, что в случае отсутствия прогресса в модернизации НПЗ будут отключаться от магистральных нефтепроводов, а компании, владеющие ими, лишат права экспортировать нефть», - отметил Г.Рябцев.

Подытоживая, он подчеркнул, что правительство и украинские НПЗ должны двигаться навстречу друг другу. А пока Кабмин делает это в одиночку.

На деле выходит следующее: бодро шагая навстречу нефтепереработчикам, правительство удаляется от рядового украинского автовладельца. Не исключено, правда, что ответственные за принятие решения о введении пошлины уже знают о том, что вторая волна кризиса все-таки накроет Украину еще до конца года и спрос на бензин упадет вслед за доходами населения. В таком случае опасаться дефицита бензина и роста цен на него не стоит.

Петр ЧЕРНЫХ (УНИАН)