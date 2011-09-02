Автомобилисты готовятся к протестам и собирают подписи против повышения акциза на горючее

Общественная инициатива «Автофронт», которая объединяет автомобилистов и автоперевозчиков Украины, объявила о начале мобилизационной кампании своих активистов для участия в акциях протеста против повышения акцизов на горючее с 1 сентября, а также начала сбор подписей на своем сайте под открытым обращением к Президенту, премьер-министру и Председателю Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения «Общее дело», по инициативе которого в феврале 2011 года и был создан «Автофронт».

В своем обращении автомобилисты остро критикуют методы, которые практикует власть с целью решения бюджетных проблем.

«Упрямое нежелание искать другие источники наполнения бюджета, кроме наших карманов, является признаком вашей управленческой неуклюжести и неэффективности как высшего руководства государства», - отмечают авторы обращения.

Автомобилисты указывают на тотальную коррумпированность власти и считают, что никто из представителей чиновнического аппарата не сможет доказать законность получения «даже 10% своих реальных доходов».

«Как физические лица уплатите сами и заставьте уплатить других налог на доход в размере 17% оценочной стоимости вашего реального имущества, а также единый социальный взнос в размере 40% от его стоимости. Общая сумма составит десятки миллиардов долларов, которых хватит стране и на преодоление кризисных явлений, и на проведение глубоких социально-экономических преобразований. А о наших карманах забудьте», - подчеркивается в письме.

Как сообщалось, с сентября в Украине ожидается рост розничных цен на горючее в связи с повышением акцизного сбора на нефтепродукты.

***Общественная инициатива «Автофронт» была создана как единая протестная платформа для отстаивания интересов отечественного автосообщества. В начале марта 2011 года к инициативе присоединились Профсоюз таксистов Украины, Ассоциация грузоперевозчиков Киева и ряд автоклубов.