АМК оштрафовал «Лукойл-Украина» на 89 тыс. грн.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» (г. Киев) на 89 тыс. грн. за осуществление концентрации путем получения в аренду активов в виде целостных имущественных комплексов – четырех автозаправочных станций, которые находятся в собственности ПП «Скития-инвест» (Кировоградская обл.), без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины, наличие которого необходимо.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Справка УНИАН. ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» является оптово-розничным оператором и на сегодняшний день управляет сетью из 276 АЗС (4,4% от общего числа АЗС в стране).

ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.