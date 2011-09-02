Харьковский приборостроительный завод произведет оборудование для Южно-Украинской АЭС

ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко» произведет оборудование для Южно-Украинской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Михаил ДОБКИН, комментирую ход погашения задолженности по зарплате на предприятии.

По словам губернатора, всего для Южно-Украинской АЭС необходимо произвести оборудования на сумму 9 млн. грн., часть из этого оборудования будет произведено на заводе им. Шевченко.

М.ДОБКИН отметил, что на сегодняшний день пока не известно, на какую сумму завод им. Шевченко произведет оборудование, однако это станет известно после очередного аукциона по продаже имущества предприятия, который планируется провести 9 сентября т.г.

Губернатор сообщил, что 26 августа на торгах было реализовано имущества предприятия на сумму около 2 млн. грн. Значительная часть этих денег была направлена на погашение задолженности по зарплате.

М.ДОБКИН подчеркнул, что руководство предприятия и облгосадминистрация будут работать над тем, чтобы до конца года долги по зарплате были ликвидированы.