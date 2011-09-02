Украина планирует импортировать не менее 2 млн. тонн угля для генкомпаний

Первый вице-премьер Украины – министр экономического развития Украины Андрей КЛЮЕВ поручил НАК «Энергетическая компания Украины» обеспечить заключение контрактов на импорт угольной продукции в предстоящий осенне-зимний период для нужд энергогенерирующих компаний в объеме не менее 2 млн. тонн.

Об этом сказано в протоколе совещания по вопросам подготовки Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов генерирующих компаний на 2012 год, состоявшегося под председательством А.КЛЮЕВА 23 августа.

Согласно документу, первый вице-премьер поручил также Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством финансов подготовить и подать в Кабинет министров Украины предложения о плане мероприятий, направленных на увеличение добычи угля на период до 2011-2013 гг. для обеспечения потребностей украинских генкомпаний в отечественном энергетическом угле, в том числе путем удешевления кредитов на программу развития угольных предприятий.

Минэнергоугля также поручено принять меры по сокращению государственного финансирования угольных предприятий, находящихся в стадии ликвидации или подготовки к ликвидации.