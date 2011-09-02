Ликвидация «Нафтогаза» противоречит закону и угрожает независимости Украины - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что реорганизация и ликвидация НАК «Нафтогаз Украины» прямо противоречит закону и является угрозой экономической независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя дискуссию относительно возможности ликвидации НАК «Нафтогаз Украины», о чем заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, а также говоря о поручении Президента до 1 октября 2011 года обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в феврале 2007 года Верховная Рада приняла внесение изменений в Закон «О трубопроводном транспорте» (относительно предприятий магистрального трубопроводного транспорта), инициаторами которого были Юлия ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ.

Данным законом предусмотрено, что «реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизация запрещаются. Отчуждение основных фондов государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, передача их с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, передача в уставный фонд других юридических лиц основных фондов и акций таких предприятий, совершение других правовых действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов и акций этих предприятий, а также основных фондов и акций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий и газохранилищ запрещаются, кроме случаев, когда результатом таких действий является создание государственных предприятий, 100 процентов которых находятся в государственной собственности Украины».

«В таких условиях, если украинская власть пойдет на анонсированный сегодня шаг, это потребует, как минимум, соответствующего решения Верховной Рады Украины через внесение изменений в закон», - подчеркнул вице-спикер.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО отметил, что «если власть пойдет на такое решение, это будет одним из элементов угрозы экономической независимости Украины», поскольку эту идею российская сторона вынашивает с первых лет независимости Украины.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что за упомянутый закон проголосовали 430 народных депутатов и ни одного против. «Это закон абсолютного консенсуса всех украинских политиков», - подчеркнул он.

Н.ТОМЕНКО назвал очевидным, что оппозиция будет делать все возможное, чтобы убедить власть в ошибочности и антигосударственности такого шага. Он подчеркнул, что если такое решение будет принято, «то это будет второе по значению решение о предательстве национальных интересов после так называемых Харьковских соглашений».