Минэнергоугля планирует передать государственные ТЭЦ в концессию

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует до октября рассмотреть возможность передачи теплоэлектроцентралей, находящихся в его управлении, в концессию.

Соответствующее поручение своему первому заместителю Владимиру МАКУХЕ дал министр энергетики Юрий БОЙКО по итогам аппаратного совещания в Минэнергоугля, состоявшегося 29 августа и посвященного вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону.

«Принять действенные меры для реализации Закона Украины о передаче предприятий в концессию, в частности ТЭЦ», - сказано в протоколе аппаратного совещания, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, Ю.БОЙКО поручил также председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгению БАКУЛИНУ создать специальные рабочие группы для проверки состояния готовности к зиме Одесской и Зуевской ТЭЦ.

Справка УНИАН. В управлении НАК «Нафтогаз Украины» с 2009 года находится 9 ТЭЦ, а именно: Днепродзержинская, Одесская, Херсонская, Лисичанская, Зуевская, Николаевская, Криворожская теплоэлектроцентрали, ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» и ГП «Крымские генерирующие системы».