Кабмин утвердил проект реконструкции энергоблока №7 Бурштынской ТЭС

Кабинет министров Украины утвердил проект и титул реконструкции энергоблока №7 Бурштынской ТЭС ПАО «Захидэнерго».

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 31 августа №812-р, текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно документу, общая сметная стоимость реконструкции блока оценивается в 420,896 млн. грн., из которых стоимость оборудования – 265,434 млн. грн. Общая длительность двух этапов реконструкции составит 28 месяцев.

В ходе реконструкции блока планируется довести его фактическую установленную электрическую мощность до 206 МВт при проектной 200 МВт, сократить расход условного топлива на 3-7 грамм на кВт/ч и, соответственно, повысить КПД блока на 1-1,5%. При этом прогнозируемая ежегодная выработка на блоке составит 1,019 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Реконструкцию блока №7 Бурштынской ТЭС, начатую еще в декабре 2007 года, планировалось завершить в сентябре 2011 года. Необходимость скорейшей реконструкции блока диктовалась тем, что в связи с его остановкой Украина, как экспортер электроэнергии, фактически не выполняла требование ENTSO-E, так называемый, «критерий n –1», предусматривающий обязательное наличие резервных мощностей у Бурштынской станции для обеспечения бесперебойных экспортных поставок электроэнергии по направлению в восточноевропейские страны. Это вынуждало украинского национального оператора магистральных сетей «Укрэнерго» закупать резервные мощности у европейских поставщиков.

Реконструкция предусматривала два этапа, в результате которых фактическую установленную мощность блока планировалось довести до 215 МВт при проектной 200 МВт. В 2009 году реконструкция блока также оценивалась в 420 млн. грн.. а на 1 июля 2010 года фактически было освоено 82,273 млн. грн.

Бурштынская ТЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. На станции установлено 12 пылеугольных энергоблоков (8 по 195 МВт и 4 по 185 МВт). Фактическая мощность станции на сегодняшний день составляет 1750 МВт при проектной 2300 МВт.

Станция расположена на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с энергосистемами Венгрии, Словакии и Румынии. С 1 июля 2002 года Бурштынская ТЭС работает вне Объединенной энергосистемы Украины, параллельно и под контролем UCTE, одновременно обеспечивая энергоснабжение трех областей Западной Украины (Закарпатской - полностью, Ивано-Франковской и Львовской - частично) и производство электроэнергии на экспорт.