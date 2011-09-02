Правопреемник «Нафтогаза» должен нести обязательства перед Россией - пресс-секретарь Путина

Пересмотр газовых соглашений с Украиной возможен только в случае слияния "Газпрома" с "Нафтогазом», а при реорганизации украинской газовой компании ее правопреемник должен будет нести обязательства перед Россией, исполняя действующее соглашение.

Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ.

"В такой постановке вопроса пересмотр обязательств по действующему соглашению возможен только в результате слияния "Нафтогаза" и "Газпрома", потому что изменения юридического лица являются внутренним делом Украины, но до тех пор, пока это не касается международных обязательств", - подчеркнул Д.ПЕСКОВ.

По его словам, у компании в любом случае останется правопреемник, который будет обладать всей полнотой прав и обязанностей.

Комментируя заявление премьера Украины Николая АЗАРОВА о направлении письма в адрес РФ с предложением провести межгосударственные переговоры по уточнению поставок газа в Украину, Д.ПЕСКОВ сказал, что пока данное письмо до сих пор не поступило.

"Наверное, потребуется время, чтобы доставить его диппочтой", - сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ заявил сегодня, что власти Украины планируют ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины", а все существующие соглашения будут пересмотрены.

После этого председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничеству двух компаний.