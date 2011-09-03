Янукович: Украина не рассматривает слияния «Нафтогаза» и «Газпрома»

Украина не рассматривает вопрос объединения НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" ради скидки на газ.

Об этом заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ журналистам в субботу в Душанбе, передает РИА "Новости". "Этот вопрос не рассматривается", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос о возможности объединения компаний с целью получения скидки на поставляемый Россией газ.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из нее компаний, занимающихся транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующий газовых контрактов с «Газпромом».

После этого председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничеству двух компаний.

Кроме того, 2 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Н.АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».