Слияния "Нафтогаза" с "Газпромом" не будет - Янукович

Душанбе. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что "Нафтогаз" не станет объединяться с "Газпромом".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в Душанбе.

"Не будет", - заявил В.ЯНУКОВИЧ журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли слияние двух компаний.

По его словам, вопрос слияния "Нафтогаза" и "Газпрома" не следует рассматривать в контексте переговоров по снижению цены на российский газ.

"Этот вопрос совсем с другой плоскости. Мы сначала должны в этом вопросе (переговоры по цене на газ - УНИАН) навести порядок. Вывести этот вопрос на уровень, приемлемый для двух сторон, а дальнейшие движение - интеграции, слияния, не слияния, то есть это уже следующие вопросы, которые мы будем обсуждать. Их рассматривать в этой плоскости, сейчас, практически, невозможно", - сказал он украинским журналистам в Душанбе.

Касаясь правовых аспектов вопроса реструктуризации "Нафтогаза" и дальнейших действий по уже заключенным соглашениям, В.ЯНУКОВИЧ сказал: "Это наш внутренний вопрос. Это договор двух хозяйствующих субъектов".

Ранее в субботу В.ЯНУКОВИЧ уже высказался по этому вопросу, но в иной формулировке. "Этот вопрос не рассматривается", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли вопрос объединения "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" ради скидки на поставляемый Россией газ.

Накануне пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что российская сторона не намерена вмешиваться в планы Киева по реформированию "Нафтогаза Украины", но исходит из того, что у компании должен остаться правопреемник по действующим международным соглашениям.

В Москве, по словам Д.ПЕСКОВА, исходят из того, что "при любой реорганизации -юридического или иного характера - у компании должен остаться правопреемник, которому должны быть переданы права и обязанности по существующим международным соглашениям".

"Пока же пересмотр этих соглашений, о котором упоминала сегодня украинская сторона, может сопровождаться только реализацией инициативы по слиянию "Нафтогаза" и "Газпрома", о чем уже заявляла российская компания", - сказал пресс-секретарь главы российского правительства.

Ранее в пятницу премьер-министр Украину Николай АЗАРОВ заявил, что запланированная правительством реструктуризация "Нафтогаза Украины" приведет к пересмотру подписанных им газовых соглашений с "Газпромом". "Нафтогаз Украины" как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании", - сказал он журналистам.

Н.Азаров сообщил, что в настоящее время в правительстве работают над структурой "Нафтогаза".

"Совершенно очевидно, что будет самостоятельная газодобывающая компания, самостоятельная компания, которая будет заниматься транзитом газа, и даже в силу этого нужно перезаключать известные соглашения (подписанные с "Газпромом" в январе 2009 года - УНИАН), поскольку появится новый субъект хозяйствования", - пояснил украинский премьер.

Глава правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР в ответном комментарии на заявление Н.АЗАРОВА согласился с перспективами реструктуризации "Нафтогаза Украины" и пересмотра контрактов - но только при сценарии слияния с "Газпромом".