Янукович: Украина не приемлет какого-либо давления в газовых переговорах

Душанбе. Украина не приемлет какого-либо давления в процессе переговоров по пересмотру цены на российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ журналистам в Душанбе.

"Любое давление в этих вопросах - оно для нас унизительно. И мы не позволим, чтобы так с нами говорили. Когда идут переговоры, на переговорах все, что угодно бывает, а когда мы выходим в средства массовой информации, нам надо придерживаться чего-то", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Сначала загнали нас в угол, потом начали диктовать условия. Это унижает сегодня, не меня лично, а это унижает государство, и я не могу этого допустить", - резюмировал глава Украинского государства.