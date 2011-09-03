Янукович: обращение в международный суд - крайний шаг, к которому может прибегнуть Украина

Обращение в международные судебные инстанции является крайней шагом, к которому может прибегнуть Украина в решении вопроса пересмотра газовых контрактов с Россией.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью украинским журналистам в Душанбе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Всяческие предположения (относительно обращения Украины в суд), которые высказывают политики разных уровней – либо представители исполнительной власти, либо каких-то юридических институтов – всегда будут. Мы от этого не защищены, но эти вопросы (пересмотр газовых контрактов), я убежден, что они будут решаться на наивысшем уровне», - сказал глава государства.

По его словам, в ходе переговоров украинская сторона сдерживает свои эмоции, поскольку знает, что они не идут на пользу делу. «Мы столкнулись с ситуацией, в которой Украина сегодня теряет большие средства. Мы убеждены, что несем сегодня лишние расходы. Мы не можем сидеть и не предпринимать активных действий для того, чтобы как-то решить этот вопрос», - добавил Президент Украины.

Глава государства напомнил, что существует две главные составляющие в вопросе пересмотра газовых контрактов. В первую очередь, речь идет о том, что соответствующее соглашение было подписано хозяйствующими субъектами Украины и России без учета существующих между двумя странами соглашений. «А точнее – с нарушением этих соглашений», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Но если Россия с этим не согласится, безусловно, мы будем вынуждены тогда идти в международный суд. Однако, я надеюсь, у нас хватит мудрости найти общее решение – без суда. Я рассматриваю суд уже как последнюю инстанцию, когда будут исчерпаны во время переговоров все наши возможности», - сказал Президент Украины.

Второй составляющей, которая должна учитываться в вопросе пересмотра газовых контрактов, глава государства назвал тот факт, что «Нафтогаз Украины» заключал соглашение без утвержденных правительством полномочий. Правомерность действий в этом вопросе лично Юлии ТИМОШЕНКО оценит суд, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. «На этот вопрос, я надеюсь, мы получим ответ очень скоро», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией должны продолжаться. «Мы обязаны этот вопрос сообща решать, другого пути нет. Но каким способом – время покажет», - сказал глава государства.

В то же время Президент отметил, что Украина не воспримет давления в ходе переговоров. «Наша позиция принципиальна, и любое давление в этих вопросах для нас унизительно. Мы не позволим, чтобы с нами так говорили… сначала загнали нас в угол – потом начали диктовать условия. Это унижает сегодня не меня лично – это унижает государство, и я не могу этого допустить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.