Пресс-секретарь Медведева: "манипуляции" с Нафтогазом неприемлемы

Москва. Россия готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде и считает неприемлемыми манипуляции с возможной реорганизацией "Нафтогаза" для расторжения контракта.

Как передает РИА «Новости», об этом сказала, отвечая на вопросы журналистов о беседе президентов России и Украины в рамках саммита СНГ в Душанбе, пресс-секретарь главы российского государства Наталья ТИМАКОВА.

"По моей информации, отдельной рабочей встречи не состоялось, по инициативе российской стороны Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ обменялись мнениями на полях саммита", - сказала пресс-секретарь.

"Российский президент обратил внимание украинских партнеров на то, что те предложения, которые были переданы российскому правительству, и о которых было доложено ему, не содержат конкретики", - сообщила Т.ТИМАКОВА.

При этом, отметила она, "в Москве считают, что действующий договор между двумя странами полностью определяет и существенные условия газового сотрудничества".

"Он подлежит безусловному исполнению и не может быть пересмотрен в одностороннем порядке. Россия готова отстаивать свою позицию по договору в любой судебной инстанции и будет действовать строго в соответствии с положениями этого документа", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, российская сторона считает, что "украинские партнеры должны полностью и надлежащим образом исполнять контрактные обязательства, включая условия о цене поставок даже в случае реорганизации украинской компании "Нафтогаз".

"Считаем неприемлемыми манипуляции реорганизационной процедурой для того, чтобы оправдать односторонний отказ от существующего соглашения. Любые внутригосударственные решения Украины не должны влиять на исполнение международных обязательств. В противном случае это может повлечь за собой тяжелые последствия для экономики Украины", - заявила пресс-секретарь.