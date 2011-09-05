Из-за реорганизации «Нафтогаза» может быть утрачена его финансовая отчетность

Адвокат премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК считает, что из-за реорганизации НАК «Нафтогаз Украины» может быть утрачен финансовый вывод его деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы можем утратить документ – это финансовая отчетность, которая была проведена аудитом «Эрнст энд Янг», на истребовании которой защита всевозможными способами настаивает», - сказал А.ПЛАХОТНЮК, подчеркнув, что в настоящем документе содержатся данные, которые являются доказательствами, что никакие убытки не были причинены «Нафтогазу» в 2009 году действиями Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, повлияет ли каким-то образом расформирование компании на судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, адвокат сказал: «На процесс расформирование, я считаю, никоим образом не повлияет, потому что на этот процесс никакие действия не влияют, он двигается так, как суд установил. А суд установил быстро, без перерывов, без отдыха, без предоставления права на защиту».

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и вывода из нее компаний, которые занимаются транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующих газовых контрактов с «Газпромом».

После этого председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничеству двух компаний.

В тот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Н.АЗАРОВУ до 1 октября обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющему совету Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования «Нафтогаза».