Нефть дешевеет на фоне данных США по занятости

Фьючерсы на нефть в пятницу упали на 2,8% до 86,45 доллара за баррель, так как новые опасения относительно стагнирующей экономики США перевесили обеспокоенность тем, что тропический шторм может вызвать перебои с нефтедобычей в Мексиканском заливе, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,48 доллара до 86,45 доллара за баррель после торговли в диапазоне 85-42-88,99 доллара за баррель. Достигнутый в итоге уровень был самым низким за неделю, а само снижение – самым значительным с 18 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures по итогам торгов снизились в цене на 1,96 доллара, или на 1,7%, до 112,33 доллара за баррель.

После роста в четверг на 10 центов до 90 долларов за баррель впервые за месяц, цены на нефть упали до минимума 85,42 доллара на фоне отчета Министерства труда, согласно которому число рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе не изменилось по сравнению с июлем, продемонстрировав худший показатель с сентября 2010 года. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест на 80 тысяч. Безработица осталась на уровне 9,1%.

Если за время празднования Дня труда в понедельник не будет нанесено значительного ущерба тропическим штормом "Ли", то, по мнению трейдеров, рынок будет сфокусирован на ожидаемом в четверг выступлении президента США Барака ОБАМЫ перед Палатой представителей и Сенатом на тему экономической ситуации. Белый дом прогнозирует, что уровень безработицы останется около 9% по 2012 год включительно.

Также трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы США 20-21 сентября. Некоторые участники рынка считают, что негативные данные по занятости повышают вероятность нового плана стимулирования экономики со стороны ФРС, что окажет поддержку ценам на нефть, если ему удастся поддержать экономический рост.

Октябрьские фьючерсы на бензин RBOB упали в цене на 5,31 цента до 2,8396 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут упали на 5,44 цента, или на 1,8%, до 2,9974 доллара за галлон.