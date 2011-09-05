«Нафтогаз» реализовал на аукционе 10 тыс. тонн нефтепродуктов

НАК «Нафтогаз Украины» 2 сентября на аукционе №13НАК на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 10 тыс. тонн нефтепродуктов, произведенных в рамках проекта по давальческой переработке нефти на Лисичанском НПЗ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе бензин автомобильный А-92 – 10 тыс. тонн по средней цене 12 370,00 грн./тонна (стартовая цена 12 370,00 грн./тонна).

Напомним, «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году переработать на мощностях Лисичанского НПЗ до 1 млн. тонн российской нефти марки Urals.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что компания сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.