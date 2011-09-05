Ливинский: директивы на подписание соглашений с «Газпромом» могли подготовиить в «Нафтогазе»

Бывший руководитель аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Михаил ЛИВИНСКИЙ допускает, что директивы на подписание соглашений с российским ОАО «Газпромом» готовили специалисты НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛИВИНСКИЙ заявил сегодня во время допроса на заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

«Я считаю, что, скорее всего, этот документ был подготовлен либо в Министерстве топлива и энергетики, что менее вероятно, а, скорее всего, представителями НАК «Нафтогаза», - сказал М.ЛИВИНСКИЙ.

Бывший руководитель аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра объяснил свои предположения тем, что в директивах содержится узкоспециализированная информация, поэтому их мог готовить лишь специалист в ТЭК.

М.ЛИВИНСКИЙ также сообщил, что не готовил директивы лично и не получал указаний от тогдашнего премьера Ю.ТИМОШЕНКО об их подготовке.

«Я думаю, что этот документ готовили извне, и готовили люди, которые не знают правил оформления документов в Кабинете министров», - сказал он, отметив, что директивы, фигурирующие в уголовном деле Ю.ТИМОШЕНКО, не соответствуют нормам делопроизводства.

М.ЛИВИНСКИЙ дает показания в суде в присутствии своего адвоката Александра КОВАЛЬЧУКА. Допрос М.ЛИВИНСКОГО начался в 10.15.