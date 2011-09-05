ЕБРР и МФК организовали финансирование для «Галнафтогаза» на 190 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (МФК) организовали пакет финансирования на сумму 190 млн. долл. для поддержки расширения деятельности крупного украинского оператора АЗС ПАО «Концерн «Галнафтогаз».

Об этом говорится в сообщении финучреждений, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, финансирование будет использовано для расширения деятельности компании в Центральной и Северной Украине, а также реструктуризации ее баланса.

В сообщении указывается, что МФК и ЕБРР, которому уже принадлежит доля в «Концерне «Галнафтогаз», предоставят два корпоративных кредита по 65 млн. долл. каждый, в составе которых ING Bank и голландский банк развития Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) предоставят на условиях субучастия по 30 млн. долл. каждый. Помимо этого, Черноморский банк торговли и развития выделит параллельный корпоративный кредит в объеме 30 млн. долл., а ЕБРР инвестирует еще 30 млн. долл. в акции компании. Данный пакет финансирования поможет компании приобрести или построить до 75 АЗС, в результате чего общее количество АЗС «Концерна «Галнафтогаз» по всей стране превысит 380.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 294 современных автозаправочных комплексов «ОККО». Всего компании принадлежит 320 АЗС. Компания располагает 10 нефтебазами и 104 бензовозами.

В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 121 автогазозаправочный пункт сжиженного газа (АГЗП).

АЗК «ОККО» размещены во всех областях Украины и в АР Крым.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 июня 2011 г. банк взял обязательства относительно предоставления более 6,5 млрд. евро (9,3 млрд. долл.) в рамках 276 проектов.