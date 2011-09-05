«Турбоатом» выиграл тендер на модернизацию турбины Кураховской ТЭС

ОАО «Турбоатом» выиграло тендер на модернизацию турбины К-200-130-3 энергоблока №6 Кураховской ТЭС под ключ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, контракт на модернизацию и поставку турбинного оборудования предполагается подписать в течение месяца.

Стоимость контракта составит 297 млн. грн. По его условиям «Турбоатом» произведёт реконструкцию паровой турбины К-200-130-3 мощностью 200 МВт производства Ленинградского металлического завода (Россия).

Основное технологическое новшество - исключение ступени Баумана в цилиндре низкого давления турбины и установка лопаток нового поколения, разработанных специалистами ОАО «Турбоатом». Это позволит максимально использовать энергию пара в турбине.

Итогом модернизации станет повышение КПД силового агрегата Кураховской ТЭС и увеличение мощности почти на 8 МВт, выполненные работы также позволят снизить расход условного топлива на 26,1 г/кВтч.

Справка УНИАН. Кураховская ТЭС расположена у города Курахово, в Марьинском районе Донецкой области и является структурной единицей ООО «Востокэнерго», которое, в свою очередь, является составной частью корпорации ДТЭК. «Турбоатом» модернизирует уже третий энергоблок станции.

Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.

75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству.