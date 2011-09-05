«Захидэнерго» закупит у «Укртатнафты» 12 тыс. тонн мазута

Энергогенерирующая компания ПАО «Захидэнерго» отобрала ПАО «Укртатнафта» для поставки 12 тыс. тонн топочного мазута в августе-декабре т.г.

Об этом сказано в сообщении об акцепте в рамках соответствующих открытых торгов, опубликованном на официальном Интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, акцептированная стоимость поставки горючего составила 69 млн. грн. (с НДС), или 5750 грн. за тонну. При этом, согласно официальным прайсам «Укртатнафты», на сегодняшний день отпускная крупнооптовая цена на мазут марки М-100, производимый предприятием, составляет 6 тыс. грн./тонна.

Контракт на поставку топлива стороны планируют подписать до 30 сентября.

Справка УНИАН. ПАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.