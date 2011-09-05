СК «Профессионал» застрахует нефтепроводы «Укртранснафты»

ПАО «Укртранснафта» отобрало страховую компанию «Профессионал» для обеспечения страхования магистральных нефтепроводов, которые эксплуатируются филиалом «Приднепровские магистральные нефтепроводы» и «Южные магистральные нефтепроводы».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, цена акцентированного предложения — 42 млн. 624,9 тыс. грн. (без НДС), дата акцепта — 30 августа, конечный срок подписания договора — 29 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. Страховая компания «Профессионал», зарегистрированная в феврале 2006 года, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования.

ОАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.