За неделю цены на нефтепродукты в Украине увеличились в среднем на 2,6%

С 29 августа по 5 сентября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,0–3,6% (в среднем на 2,6%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 29 августа по 5 сентября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 2,8%, или 330 грн./тонна, – до 12 030 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 3,6%, или 420 грн./тонна, – до 12 120 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 1,0%, или 120 грн./тонна, – до 12 450 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 2,8%, или 280 грн./тонна, – до 10 310 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.