В Беларуси с 1 августа на 10% повышены тарифы на энергоносители

Минск. С 1 августа тарифы на природный газ и тепловую энергию для некоторых белорусских организаций и предприятий повысились на 10%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Такое решение содержится в постановлении ведомства от 16 августа № 132 и в постановлении от 22 августа № 136.

«Постановлением Совета министров от 29 июля № 1031 с 1 августа 2011 года увеличены на 10% цены на природный газ и тепловую энергию для населения при оплате коммунальных услуг. Некоторые организации, например, больницы, детские сады и др., платят за природный газ и тепловую энергию по тем же ценам и тарифам, что и население», - поясняет пресс-служба.

В соответствии с этим, для приведения в соответствие расчетов за потребленные природный газ и тепловую энергию такими организациями Министерством экономики принято решение об увеличении цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию некоторым категориям потребителей с 1 августа 2011 года аналогично росту цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения.