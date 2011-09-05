Завтра начнется заполнение технологическим газом первой нитки «Северного потока» – Путин

Москва . Завтра начнется заполнение технологическим газом первой нитки «Северного потока».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал сегодня, выступая на региональном съезде партии «Единая Россия».

«Завтра под Выборгом начнем пускать технологический газ – это примерно займет месяц, а через месяц в конце октября - в ноябре можно будет поставлять газ потребителям», - сказал он.

В.ПУТИН подчеркнул, что это означает, «что мы постепенно, спокойно, без всяких рывков уходим от диктата транзитных государств».

«Это и есть окно в Европу», - уверен он.

Он отметил, что общая стоимость проекта составляет 7,4 млрд. евро.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Первая нитка «Северного потока» имеет производительность 27,5 млрд. куб. м газа в год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.